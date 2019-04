Front Republicà espera ser clau al Congrés per exigir l'autodeterminació

Observant el públic de l'acte de Front Republicà a Manresa quedava clar que Albano Dante Fachin ha buscat nous aliats entre les files de la CUP després de trencar peres amb Pablo Iglesias i abandonar Podem Catalunya. La candidatura que lidera de cara a les eleccions generals va donar el tret de sortida a la capital del Bages ahir, i entre els assistents al míting hi havia els regidors cupaires de Manresa Jordi Masdeu i Jordi Garcés. De fet, l'acte va ser presentat per Pep Peraire, manresà militant de la formació.

La candidatura és fruit d'una coalició de Poble Lliure –partit que dona suport a la CUP–, Pirates de Catalunya i Som Alternativa. El cap de llista va deixar clara l'estratègia, jugar amb la fragmentació parlamentària al Congrés i aconseguir representació per esdevenir clau en la governabilitat de l'Estat espanyol. D'aquesta manera, assegurava, pensa exigir al PSOE «el dret a l'autodeterminació, l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats». Si no accepta les condicions, que Pedro Sánchez ja ha assegurat que mai no acceptarà, el volen fer còmplice de la formació d'un govern de dretes, amb la participació del partit d'extrema dreta Vox, si l'aritmètica parlamentària ho fa possible després de les eleccions.

Fachin va assegurar que el vot a Front Republicà és l'única garantia per als votants que exigeixen la creació de la República Catalana enfront d'uns partits sobiranistes que, segons considera, no han explicat quina serà la missió al Congrés en la propera legislatura. Les crítiques anaven, sobretot, dirigides a ERC. «Han d'explicar per què volen diputats. Per seure en una taula i començar a parlar sobre la possibilitat d'establir les condicions necessàries per obrir les negociacions? Si és això, que ho diguin», explicava.

L'acte va tenir lloc a l'Auditori de la Plana de l'Om, que es va omplir per escoltar les paraules de Fachin i de la resta de representants de Front Republicà. Un dels més aplaudits va ser Roger Español, el número cinc per Barcelona que va perdre un ull per una pilota de goma que va disparar la Policia Nacional el dia de referèndum a les proximitats de l'institut Ramon Llull de la capital catalana.

«El poble català no pot seure a demanar res, sinó que ha d'exigir. I ho volem tot. No podem esperar més temps per marxar. Front Republicà diu prou a la repressió», deia Español entre aplaudiments.