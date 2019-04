El Govern britànic veu probable votar al Parlament sobre un segon referèndum

El ministre de Finances del Regne Unit, Philip Hammond, va assegurar que és «bastant probable» que «en algun moment» el Parlament britànic voti sobre la possibilitat de celebrar un segon referèndum sobre el Brexit per superar el bloqueig actual. «És una proposta que és molt probable que es porti al Parlament en algun moment», va explicar Hammond a Washington, on va participar a la reunió de primavera del Fons Monetari Internacional (FMI). No obstant això, al mateix temps va explicar que serà difícil organitzar una nova consulta popular abans del 31 d'octubre, la data límit per al Brexit que els Vint-i-set van donar a la primera ministra britànica, Theresa May, a la cimera de dimecres passat.

La idea d'un segon referèndum ha estat en discussió des de l'inici de la crisi política al Regne Unit com a conseqüència del Brexit. May l'ha rebutjat fermament, per considerar que seria trair el resultat de la votació del 23 de juny del 2016, en la qual els britànics van decidir per una estreta majoria abandonar la Unió Europea. Hammond va aclarir que la posició de Downing Street no ha canviat. «El Govern s'oposa a un referèndum confirmatori i, per tant, no l'avalaríem», va destacar.

La Cambra dels Comuns ha rebutjat fins a tres vegades l'acord del Brexit negociat per Londres i Brussel·les, fet que ha obligat May a demanar dues pròrrogues a la UE per evitar un divorci caòtic: del 29 de març al 12 d'abril i ara fins al 31 d'octubre.

La primera ministra ha iniciat unes negociacions amb la principal força opositora, el Partit Laborista de Jeremy Corbyn, per intentar arribar a un acord que permeti superar la paràlisi parlamentària. Els laboristes es queixen que l'Executiu no ha cedit en les seves posicions inicials. Alguns laboristes pressionen Corbyn perquè posi damunt de la taula de negociacions la possibilitat d'un segon referèndum.

D'altra banda, Iberia i Vueling, companyies del grup IAG, han entregat ja a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), organisme adscrit al ministeri de Foment d'Espanya, els seus respectius plans de contingència davant d'un escenari de Brexit dur, dins del termini que s'havia fixat per a això, segons van confirmar fonts del hòlding aeri, que van evitar donar detalls específics del seu contingut.

«No en donarem detalls específics, però reiterem que tenim la convicció que complirem amb la normativa aplicable sobre la propietat i el control a la Unió Europea després del Brexit», va assegurar una portaveu de la matriu d'Iberia i Vueling, que agrupa també British Airways (BA) i Aer Lingus.

Totes dues aerolínies van fer arribar dimecres passat els seus plans al regulador competent a Espanya, l'AESA, com a companyies amb llicència d'operador aeri emesa a Espanya, un dia abans que expirés el termini. L'AESA tindrà dos mesos, fins al 12 de juny, per avaluar els plans de contingència presentats per Iberia i Vueling, per convèncer Brussel·les que després del Brexit seguiran complint les exigències comunitàries que permeten operar les rutes entre els destins de la Unió Europa. Segons expliquen des d'aquest organisme, serà l'AESA qui elevi el seu informe directament a la Comissió Europea.

A partir d'ara comença a comptar, a més, el període de sis mesos que la UE ha acordat donar a les aerolínies per complir les obligacions de propietat i control que els permetin operar com a companyies europees després del Brexit en qualsevol dels seus escenaris.

Les regles comunitàries estableixen que les llicències d'explotació per a vols dins de la UE s'han d'assignar a companyies el control efectiu de les quals recaigui sobre un Estat membre o nacionals d'un Estat membre i que la propietat del 50% més una de les accions sigui també europea.