Lluís Puig viatja a l'Alguer per mantenir diverses reunions de «treball»

El candidat de JxCat al Senat per Barcelona, Lluís Puig, ha viatjat a l'Alguer per mantenir diverses reunions de "treball", tal com ha informat el propi exconseller de Cultura a través de les xarxes socials i la seva nova web, 'PuigAlSenat.cat'.

El candidat es va reunir aquest divendres amb el delegat del Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, i amb el president de l'Obra Cultural de l'Alguer, Pino Tilloca. Aquest dissabte al matí l'ha entrevistat la ràdio RAI, i a la tarda assisteix al festival de literatura Ananti de sa Ziminera, on participarà en un col·loqui.

Diumenge es reunirà amb entitats culturals i socials de l'Alguer. El viatge de Puig a la ciutat de Sardenya és el segon que fa als Països Catalans des que és a "l'exili". Fa tres mesos va visitar Perpinyà.