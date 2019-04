La Moncloa demana al Consell d'Estat si Sánchez ha de comparèixer pel 155

El Govern espanyol va demanar ahir a la Comissió Permanent del Consell d'Estat que emeti un dictamen «en relació a l'obligatorietat de comparèixer davant la comissió d'investigació» del 155.

Aquest informe, segons l'acord aprovat al Consell de Ministres, té caràcter «urgent» i ha d'arribar «no més tard del dia 25 d'abril». L'Executiu vol saber si el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta, Carmen Calvo, estan forçats a comparèixer-hi o no. Tots dos consten a la llista de peticions de la comissió, on també hi ha l'expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy, l'exvicepresoidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exministres Juan Ignacio Zoido, Maria Dolores de Cospedal i Rafael Catalá.

El 2017, el Consell d'Estat ja va dictaminar que el president del Govern espanyol –aleshores Mariano Rajoy– no estava obligat a comparèixer al Parlament per l'Operació Catalunya i habilitava els ministres a ignorar les sol·licituds d'aquella comissió d'investigació.