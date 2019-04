La Nobel de la pau Jody Williams diu que el judici del procés és «una farsa»

La premi Nobel de la pau Jody Williams va defensar que s'estan vulnerant els drets dels dirigents independentistes empresonats per impulsar l'1-O i va altertar que, si no se'ls defensa ara, més endavant seran uns altres els que hagin de ser defensats. «Cal defensar els drets humans dels presos polítics perquè, si no, qui ens defensarà, a nosaltres, quan vinguin a per nosaltres?», va advertir en una declaració institucional juntament amb el president del Parlament, Roger Torrent. «Estic contenta de ser aquí (a Catalunya) per defensar els drets dels presos polítics», va dir.