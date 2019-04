Les pancartes dels «Fairy» tensen la coalició de govern a Sant Fruitós

Màxima tensió entre els socis de govern a Sant Fruitós dos mesos abans de les eleccions municipals per les pancartes del Fairy que es van penjar a la façana de l'ajuntament després que la Junta Electoral de Zona ordenés retirar els llaços grocs que hi havia. El grup del PSC, que dona suport a l'alcaldia de Gent fent Poble, liderada per Joan Carles Batanés, va abandonar el ple de dijous com a protesta per «l'ofensa» que considera que provoquen les imatges actuals.

El portaveu del PSC a Sant Fruitós, Tomàs Casero, denunciava ahir a aquest diari que en els seus 20 anys al consistori mai havia vist un comportament com aquest per part d'un alcalde, i va assegurar que el seu grup no assistirà a cap més ple fins que no es retirin les pancartes, que considera que «són una falta de respecte a la gent que no pensa com ell». El canvi es va fer el 29 de març, quan es va retirar el gran llaç groc de la vidriera i altres de més petits, i al seu lloc es van posar dos cartells amb la imatge d'una ampolla de sabó Fairy i la frase «Tu ja m'entens», i una gran pancarta amb lletres grogues que diu «Retirem allò que el ple municipal va aprovar amb el 85 % dels vots».

Al ple de dijous, i després d'aprovar l'acta de la sessió anterior, Casero va exposar el seu argument i va abandonar el ple. La seva companya de partit, la regidora Cristina Murcia, s'havia retardat per altres compromisos i encara no era a la sala, però ja no hi va arribar a entrar.