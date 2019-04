Puigdemont llança a Manresa el missatge que no donarà cap xec en blanc a Madrid

L'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella, supervivent dels camps d'extermini nazis i després represaliat pel franquisme, es va convertir en un dels proganistes de l'acte central que Junts per Catalunya va celebrar ahir a Manresa. La candidata Laura Borràs, dona de lletres, el va posar com a exemple de «l'anormalitat» en la qual «vivim». I va llegir un fragment del K.L. Reich d'Amat-Piniella perquè no «ens anestesiem del dolor dels que no hi són», els presos i els exiliats. «És demencial que homes i dones de pau estiguin acusats de violència. Si no els tenim presents ens deshumanitzem. Tenim la comesa de ser la seva veu», va assegurar.

Borràs va participar a l'acte juntament amb els també candidats Míriam Nogueras, Ramon Tremosa i Francesc de Dalmases, a més a més del president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, i l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, que es van reunir al teatre Conservatori. Carles Puigdemont es va adreçar als assistents a través d'un vídeo i el cap de llista per Barcelona, Jordi Sànchez, ho va fer amb una carta. Junts per Catalu-nya va iniciar a Manresa la seva campanya. Serà l'única capital sense ser cap de província on es farà en gran format.

La platea era plena, amb alguna clapa, fet que es va compensar amb un públic entusiasta que no va parar d'aplaudir. A l'escenari, un faristol en un costat i un gran llaç groc a l'altre. Al mig, una pantalla on es van projectar imatges de Jordi Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Quim Forn al Suprem.

Amb el seu to tranquil, la cara més visible i amable de la candidatura i que de facto actua de número 1, la fins ara consellera de Cultura, Laura Borràs, va posar al mateix sac PP i PSOE. «L'Estat ens escanya i ens enganya. Amb el PP i el PSOE», va dir. A continuació, va assegurar que Junts per Catalunya, en contraposició a altres formacions, en al·lusió a ERC, sí que marcarà línies vermelles: no és negociable el dret a l'autodeterminació, ni tot allò que «ens faci recular». Va posar com a exemples la llengua, l'escola, TV3 o Catalunya Ràdio. Per això, va dir, «ho hem de tenyir tot de groc, no podem triar el vot de la por».

És el mateix missatge que va expressar Puigdemoment en el vídeo enregistrat que es va projectar per tancar l'acte: «Nosaltres no som els del xec en blanc. Hi ha coses que no són negociables. No és que no poguem, és que no hi tenim dret», va dir. El president Puigdemont va demanar als assistents que no es deixin convèncer pels qui demanen el vot útil. Va afirmar que la millor i l'eina més útil «és anar junts des de moltes tradicions polítiques perquè la veritable força d'aquest país és la seva gent. Aparentment ho tenim tot en contra», va dir, «però no compten amb la gent. Venim guanyant des de l'1-O».

A l'acte, Tremosa va afirmar que «no anem a Madrid a bloquejar, sinó a desbloquejar», mentre que Míriam Nogueras va assegurar que «no tenim l'aspiració de ser el partit hegemònic d'una autonomia maltractada».

Ahir a la tarda Borràs també va participar en un acte electoral a Moià. Un cop a Manresa, va passejar pel centre i es va acostar a l'auditori de la Plana de l'Om, on va saludar el candidat de Front Republicà, Albano Dante Fachin.