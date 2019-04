Set homes denuncien abusos als Maristes de Lleida entre els anys 1967 i 1975

Set homes de Lleida nascuts entre els anys 1967 i 1975 van explicar que van ser víctimes d'abusos sexuals d'un religiós ja mort al col·legi Maristes Montserrat de la ciutat, va informar El Periódico, i el centre ha animat qualsevol presumpte afectat a adreçar-se a l'escola «per rebre l'atenció adequada».

En un comunicat públic, el centre assegura que no tenia ni té constància dels comentaris difosos i que la seva prioritat «és donar tota l'atenció, l'acompanyament i l'afecte a les víctimes que pugui haver-hi». «Tenim els mecanismes professionals externs i independents per oferir aquesta atenció i, per tant, animem qualsevol presumpte afectat que s'adreci a l'escola per poder rebre l'atenció adequada», assenyala l'escola.

«Per desgràcia estem parlant de presumptes fets molt antics difícils de verificar, per això és important denunciar per les vies adequades i no només a través dels mitjans de comunicació», assenyala la direcció.

«Volem poder atendre adequadament les víctimes, avui el camí recorregut ens permet tenir el convenciment que les nostres escoles són segures», afegeix. En aquesta línia, va dir: «Treballem des de fa anys en la formació i conscienciació de tota la comunitat educativa i en el desenvolupament dels mecanismes que permetin empoderar tots els alumnes del nostre centre». El citat diari relata que un exalumne que va patir tocaments del religiós va fer una crida a través de Facebook, i s'ha posat en contacte amb sis víctimes més del religiós que aprofitava les revisions mèdiques als alumnes per «infiltrar-se» entre els sanitaris i tocar-los els genitals, quan els menors esperaven just abans la infermera que comprovava si patien fimosi, expliquen.