Albert Rivera, al director de TV3: «Busqui's un bon advocat, no l'indultarem»

El candidat de Ciutadans a la Moncloa, Albert Rivera, va advertir des de Sevilla el director de TV3, Vicent Sanchis: «Busqui's un bon advocat, perquè nosaltres no l'indultarem, com Pedro Sánchez». Així ho va afirmar en un acte electoral celebrat a la capital andalusa i que TV3 estava gravant per emetre'l ahir a la tarda obligada per la Junta Electoral. TV3, el canal 3/24 i l'emissora Catalunya Informació van transmetre ahir els actes de campanya dels tres partits polítics que tenen representació al Congrés dels Diputats (PSC, PP i Cs) i que no van donar suport a la manifestació independentista a Madrid el 16 de març passat. En compliment de la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) del 27 de març, els mitjans de la CCMA van emetre entre les cinc i les set de la tarda contingut electoral que van escollir els tres partits. Es va emetre l'acte del PP amb José María Aznar i Cayetana Álvarez de Toledo que es va fer a Barcelona divendres a la nit i l'obertura de la campanya electoral del PSC que va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet, amb Meritxell Batet i Miquel Iceta.