Casado avisa que després del 28-A no hi haurà «segona volta»

El president del PP, Pablo Casado, va avisar ahir des de Valladolid que després de les eleccions espanyoles del 28 d'abril «no hi ha llibre de reclamacions» ni «segona volta», i va alertar de les conseqüències de votar «trànsfugues» i gent que «acaba d'arribar», en referència a Vox i Ciutadans. «Espanya se la juga per als pròxims quatre anys, en els quals es posarà negre sobre blanc el país que volem», va remarcar Casado, que va avisar aquells que es plantegen votar Vox, o també Cs, que poden adonar-se quan ja no hi hagi «marxa enrere» que han apostat per algú que «no en tenia ni idea ni havia gestionat mai res, no tenia equip» i simplement «venia fum».

El líder del PP també va demanar el vot per evitar que Carles Puigdemont sigui «ministre d'Exteriors», Quim Torra «ministre d'Administracions Territorials», Pablo Iglesias «ministre d'Interior» i Arnaldo Otegi «ministre de Justícia» d'un govern de Pedro Sánchez. «No podem rebre aquesta humiliació», va dir. «Anem a impedir-ho», va remarcar Casado. «El socialisme és només la guarnició del plat que ens espera el 29 d'abril si no ho evitem. El plat principal són ERC, JxCAT, PDeCAT, Otegi, Pablo Iglesias i Podem», va alertar el president dels populars, que va assegurar que deixar Sánchez a la Moncloa és «deixar la guineu a la cura de les gallines». «Trencaran Espanya», va dir Casado, que va afirmar que no ho poden «tolerar».

El candidat del PP va prometre defensar la «unitat d'Espanya» i va dir que «tornarà l'autonomia» a Catalunya i la rescatarà «de les urpes de l'independentisme», de l'adoctrinament a les escoles i de la propaganda a TV3». «Sí és sí a la legalitat, a la unitat d'Espanya», va insistir Casado, que va afirmar que l'únic que ho pot assegurar és el PP, un partit «fiable, ràpid, eficient, que val la pena i no decep».

Casado també va fer referència a la mà estesa del líder de Cs, Albert Rivera, que insisteix en un govern de coalició amb el PP.