El consell militar del Sudan proclama una amnistia per iniciar una transició

El nou cap del consell militar al capdavant del Sudan, el general Abdulfatah Barham Abdul Rahman, va anunciar ahir una amnistia a tots els presos polítics, l'alliberament de tots els empresonats sota la llei d'emergència declarada pel deposat president Omar Hassan al-Bashir i va anticipar la cessió de poders «prèvia consulta» a un govern de transició civil, la principal demanda dels manifestants que des de fa mesos han agitat els carrers.

Així ho va manifestar el general poc després de prestar jurament com a nou líder en funcions del país després de la dimissió tant del president com del seu predecessor immediat al capdavant del consell militar, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, en declaracions recollides per l'agència oficial de notícies sudanesa Suna.

Aquest anunci va tenir lloc mentre milers de sudanesos tornaven a marxar ahir pels carrers de la capital del país, Khartum, en direcció a la seu del ministeri de Defensa per exigir la fi de l'antic règim liderat pel deposat president. Els manifestants es van dirigir a peu al complex que comprèn l'antiga residència presidencial, el ministeri de Defensa i la seu dels Serveis de Seguretat Nacional i Intel·ligència (NISS), liderats per l'Associació de Professionals Sudanesos, un grup de treballadors que aglutina professors, metges i advocats encarregat d'organitzar aquestes protestes a la monumental «asseguda» que va desembocar en la caiguda del dictador africà.

«Avui continuem el nostre viatge per completar la nostra revolució victoriosa. Celebrem les nostres victòries i afirmem que la nostra revolució continua i no retrocedirem ni ens desviarem del camí per aconseguir demandes, completes i legítimes, que demana la gent: el lliurament del poder a un govern civil de transició d'acord amb la declaració pel canvi i la llibertat», va manifestar l'associació en un comunicat emès ahir i recollit per The Sudan Tribune. A més d'Ibn Auf, també va dimitir Salah Abdullah Mohammad, conegut com a Salah Gosh, per la pressió exercida pels manifestants, que exigeixen un canvi radical a la cúpula de poder del país africà.