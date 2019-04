Diputats britànics pressionen perquè Assange sigui extradit a Suècia

Més de 70 diputats de diferents partits britànics van enviar una carta al ministre de l'Interior, Sajid Javid, perquè prioritzi qualsevol procés d'extradició a Suècia relacionat amb les acusacions de violació contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, per davant de les peticions dels Estats Units, que també va demanar la seva entrega.

La missiva, remesa a més a la portaveu d'Interior de l'oposició laborista, Diane Abbott, assenyala que «no presumim la seva culpabilitat, és clar, però creiem que s'ha de seguir el degut procés i que la reclamació [sueca] ha de ser processada en primer lloc».

El fundador de Wikileaks va entrar a l'ambaixada equatoriana de Londres el 20012 per evitar la seva extradició a Suècia i sempre ha mantingut la seva innocència. Una de les dues causes que van motivar la petició d'extradició ja està extinta, però l'altra està vigent només fins a l'agost del 2020, data en la qual prescriuria si no s'obre un procés judicial.

La Fiscalia britànica va aclarir que, davant l'existència de dues peticions d'extradició de diferents països sobre la mateixa persona, és el ministre de l'Interior qui decideix quin s'aplica, tenint en compte la gravetat dels delictes, la data de les sol·licituds i els llocs en els quals es van cometre els delictes. Aquesta situació és ara més pertinent que mai, ja que l'11 d'abril passat el Govern de l'Equador va retirar la protecció a Assange, que va ser detingut per les autoritats britàniques i condemnat.