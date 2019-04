ERC demana guanyar el 28-A per aturar el PSOE

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat aquest diumenge que la formació guanyi les eleccions espanyoles a Catalunya i eviti que el PSOE "faci de crossa" de l'extrema dreta, del 155 i de la corrupció. A través d'un vídeo projectat en l'acte central d'Esquerra del 28-A a Barcelona, Rovira ha apostat perquè els vots serveixin per "legitimar" i "continuar" el camí cap a la república.

El la mateixa línia, l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha presentat el partit com la millor opció contra l'extrema dreta en considerar que son "el seu màxim enemic". "La derrotarem i la sepultarem", ha exclamat Aragonès.

El vicepresident del Govern també ha recordat que mai cap president d'ERC ha hagut de declarar davant d'un tribunal acusat de corrupció i ha reivindicat les "mans netes" i la defensa de l'autodeterminació del partit.

El número dos d'ERC a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, s'ha dirigit directament als votants socialistes i catalanistes i els ha convidat a sumar-se a ERC. Així, Rufián ha apel·lat un dia a més a "eixamplar la base". "Ser més és simplement fer pur 'junquerisme"'. És interpel·lar a tothom", ha descrit. "Forma part de la nostra responsabilitat dir a tothom que si comparteix els valors de la democràcia, la justícia social, la llibertat i l'antifeixisme són dels nostres. És igual quina bandera tinguin al balcó o al cor", ha subratllat.

En la mateixa línia, la número dos d'ERC a les eleccions municipals a Barcelona, Elisenda Alamany, ha dit que un país nou és possible si es dona resposta als reptes sorgits amb el canvi d'època i si el sobiranisme d'esquerres lidera un projecte de país que "valgui la pena". "Aconseguirem que encara siguem més", ha opinat. "El 28-A l'extrema dreta trobarà un mur a Catalunya de dignitat, de bones persones, honestes, compromeses i amb el dret a l'autodeterminació i la dignitat que faci avançar Catalunya", ha detallat Alamany.

Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ha destacat que el 28-A només hi ha "dos escenaris possibles": o bé l'aval a la "repressió" i al 155 que el PSOE "pacta" amb Cs i PP o el vot de la llibertat. "Continuar governant des de la dreta atacant Catalunya o bé tenyir el mapa de groc republicà antifeixista, del referèndum. Per primera vegada tenim l'oportunitat de fer-ho", ha remarcat. Una vegada més, Torrent ha fet una mirada enrere i ha dit que ERC no va néixer per "resistir", sinó per contribuir en una república dels homes i dones "lliures", "antifeixista", "feminista" i "ecologista". Així ha conclòs que ERC va néixer "per guanyar i guanyarem".

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Ernest Maragall ha estat el primer en intervenir en l'acte central. Ha reivindicat que el país i la seva capital necessiten una "triple victòria" el 28A i el 26-M. "Guanyant el 28-A tindrem la força que necessitem a Madrid i la confiança que podrem projectar a tot Catalunya. Cal convertir el 28-A i el 26-M en la victòria de la república a la capital de Catalunya i sobre la monarquia a Madrid. Això és el que està en joc", ha apuntat Maragall. "Us ho dic ben clar, el que passi a Barcelona serà determinant per obrir nou horitzó pel país", ha alertat.

L'acte central del partit a Barcelona ha reunit la plana major d'ERC el tercer dia de la campanya del 28-A. En el campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, l'acte s'ha iniciat amb un minut de silenci en record a Neus Català. Davant d'unes 700 persones, segons l'organització, han estat habituals les peticions de llibertat pels polítics presos per l'1-O. A més de Rufián, Aragonès, Torrent, Rovira, Maragall i Alamany també han intervingut a l'acte els candidats al Congrés per Girona, Tarragona i Lleida, la candidata del Jovent Republicà, Marta Rosique, l'amiga d'Oriol Junqeras Eugenia Parejo, la candidata al Senat Ana Surra i els candidats al Congrés Gerard Gómez del Morral i Joan Josep Nuet. Entre el públic hi havia tots els consellers d'ERC Ester Capella, Alba Vergés, Chakir El Homrani, Josep Bargalló, Alfred Bosch i Teresa Jordà.