Espanya té registrades 8.500 armes d'autodefensa particular

Espanya té autoritzades gairebé tres milions d'armes, de les quals 8.459 són curtes del tipus B, les qualificades com d'autodefensa particular i a les quals es va referir el líder de Vox, Santiago Abascal, qui es mostra a favor d'un «canvi radical urgent en la llei» perquè els ciutadans puguin disposar d'aquest tipus d'arma en «situacions d'amenaça real».

En una entrevista al web armas.es, el líder de Vox va admetre que té llicència per portar una del tipus B, les armes de foc curtes per a particulars. Santiago Abascal es va queixar de situacions, segons el seu parer injustes, com la condemna a dos anys i mig de presó per a un ancià que va matar el lladre que va assaltar casa seva a Tenerife.