Jaume Asens: «El PSOE escup a la cara dels que van defensar escoles durant el referèndum de l'1-O»

El cap de llista d'En Comú Podem a les eleccions generals, Jaume Asens, va acusar ahir dissabte el PSOE d'«escopir a la cara» dels manifestants que «van defensar» les escoles durant el referèndum de l'1-O i va dir que els socialistes proposen en realitat «un full en blanc» per a Catalunya.

Asens va participar en un acte de campanya a Lleida, el primer fora de la província de Barcelona, en el qual va remarcar: «És una vergonya aquest PSOE que escup a la cara de la gent que va sortir a defensar les escoles l'1-O».

El candidat va emfatitzar que els comuns volen «arribar al Govern» per «posar-se del costat de les víctimes», i va garantir que, en cas de guanyar, la primera mesura que prendria seria «demanar disculpes a la gent que va ser copejada l'1-O» durant les càrregues policials en alguns col·legis i «prohibir les bales de goma».

«Ordenarem als advocats que es posin al costat de la Justícia, al costat de les víctimes, no com el Govern del PSOE», va afegir Jaume Asens, qui va retreure als socialistes que anessin «de la mà» de Vox en el judici del procés. Addicionalment, va afegir que el PSOE «se sent còmodament amb la ultradreta» al Tribunal Suprem.