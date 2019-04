Mor Neus Català, supervivent catalana de l'holocaust nazi

La lluitadora antifeixista i última supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück, Neus Català, va morir ahir als 103 anys al Geriàtric Guiamets. Nascuda als Guiamets, al Priorat, el 6 d'octubre del 1915, Català era presidenta de l'Amical Ravensbrück des de la seva fundació, l'any 2005.

En iniciar-se la guerra civil, Neus Català, filla de camperols, va impulsar les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya dels Guiamets i poc després es va establir a Barcelona. El 1939 va creuar la frontera francesa, però l'esclat de la Segona Guerra Mundial i la caiguda de França la van portar a implicar-se a la resistència. Va ser detinguda pels nazis arran de la seva tasca dins dels maquis i el 1944 la van traslladar al camp d'extermini per a dones de Ravensbrück. Però després seria portada a un altre camp, alliberat per les tropes aliades el 6 de maig del 1945.

Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, i gràcies a adquirir la nacionalitat francesa, va dedicar els seus esforços a lluitar contra la dictadura franquista. El seu passaport francès li va permetre entrar regularment a l'Estat espanyol, fent tasques d'enllaç entre els membres del PSUC exiliats a França i els sectors opositors de l'interior de Catalunya. A final dels anys 60 va començar a treballar per recuperar la memòria històrica de les dones resistents i deportades. Amb tot el material escrit i oral que recull, va confeccionar la primera part d'un memorial de les dones espanyoles a la Segona Guerra Mundial. També va publicar el 1984 el llibre De la resistència i la deportació: 50 testimonis de dones espanyoles.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va lamentar ahir la mort de Català a través de Twitter: «Una dona immensa, plena de vida i de dignitat. Un exemple de la lluita pels drets humans. Una veu clara per la llibertat i contra la barbàrie. Gràcies per tant!». També el president del Parlament, Roger Torrent, va cridar ahir a «no deixar caure en l'oblit el sacrifici» de Català i tota la generació que va patir l'horror nazi. Igualment a Twitter, Torrent va lamentar la seva mort: «Neus Català deia que preservar la memòria era un deure cívic. Aquesta és la nostra obligació, no deixar-la caure en l'oblit».