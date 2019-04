«No hi ha república perquè els qui havien d'implementar-la són a la presó o exiliats»

El cap de llista és Jordi Sànchez, però, com que no el deixen sortir de la presó, Laura Borràs fa les funcions de número u en la campanya electoral. Divendres passat va encapçalar un acte al teatre Conservatori de Manresa

Laura Borràs, filòloga i professora, va saltar a la política en integrar-se com a independent a la llista de Junts per Catalunya el 2017. El president Quim Torra la va fer consellera de Cultura i ara aspira a diputada al Congrés.



De qui és culpa que en aquestes elecions no hi hagi unitat independentista?

Vol que li digui noms de partits? Nosaltres sempre hem estat generosos i hem estès la mà per la unitat: el 21 de desembre, en aquestes eleccions, i encara és possible fer-la en les europees. Puigdemont ho ha dit claríssim: si Junqueras vol ser candidat en aquesta llista, l'encapçalarà.

No era possible per al 28-A?

Tu pots demanar la unitat, però hi ha d'haver algú més.

Al Congrés hi ha d'haver línies vermelles?

És una forma d'expressar allò irrenunciable, com exigir que cessi la repressió, inacceptable en un estat democràtic i que, en canvi, ara n'hi ha més que el 21 de desembre. I com l'exercici del dret a l'audeterminació, pel qual un govern legítim va ser foragitat i empresonat o exiliat. Aquestes són línies vermelles, com ho són els consensos aconseguits en aquest país: la llengua, la televisió pública, l'escola catalana, que estan amenaçats per una aplicació generalitzada i preventiva del 155, que és una de les coses més terribles que li ha passat a aquest país els darrers anys.

Una perspectiva amb Pedro Sánchez és igual de dolenta que amb un tripartit de dretes?

Hi ha un tripartit de dretes, però també un tripartit del 155 que incorpora Pedro Sánchez, el qual ha estat còmplice necessari. El tripartit de dretes va sense màscara i Sánchez, segons li convé, posa una cara o una altra.

Per tant, seria igual de dolent.

És que el PSOE ja ha format part d'un tripartit contra Catalunya! Per tant, evidentment que sí. Amb el PSOE tenim el Govern a la presó i a l'exili, i la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat persegueixen els votants de l'1-O, cosa que no va passar amb el Govern del PP.

Marta Pascal ha tingut un problema de sentit de l'oportunitat?

Cadascú decideix quan i com parla, i en funció de quins criteris.

Però el fet que hagi parlat ara pot ser perjudicial per a la seva candidatura?

El PDeCAT és un partit del qual no formo part i el que passi a dins em mereix tots els respectes. Si ens fixem en els fets, ha tingut la generositat d'obrir-se a persones de procedències ideològiques diverses, del PSC, de l'àmbit d'ICV, d'ERC, independents, que s'han afegit al projecte de Junts per Catalunya. No només predica la unitat, sinó que la practica.

La colla que va fer un escarni a Cayetana ha disparat un tret al peu de l'independentisme?

Mai no soc partidària d'accions que tinguin a veure amb... costa molt de fer servir la paraula violència per certes coses, quan tens tot un govern que l'estan jutjant per l'acusació de ser violent quan són persones de pau que defensaven pacíficament les urnes. De vegades correm el risc de buidar les paraules de significat. Però soc una persona de paraules i no m'agrada cap altra forma de posar en pràctiva les meves idees que dialogar, argumentar.

Està preocupada pel que li anuncien les enquestes?

No. El 21 de desembre no ens eren favorables i els vots ho van ser. El que hem de fer es apropar-nos a la gent per compartir el nostre missatge. He entrat en política en el moment més complicat possible justament perquè és el moment que ho requereix. I tant de bo que, més que guanyar les enquestes o les eleccions, guanyéssim la independència.

El resultat de les eleccions condicionarà el Govern?

Les campanyes electorals de vegades tensionen els governs de coalició, però no és el meu estil sentir-me'n afectada. En tot cas el que passi el 28 d'abril condicionarà el 26 de maig.

ERC ofereix no un sinó dos referèndums: d'autodeterminació i sobre la monarquia. Pot millorar la posició en la subhasta?

Sempre insisteixo que jo soc aquí per l'1 d'octubre, i allà ja es va resoldre la qüestió: vam votar república catalana. Aquest és el nostre referèndum. Abans, diferents presidents de la Generalitat havien intentat acordar-lo, sense èxit. Nosaltres reclamarem sempre una sortida política? Sí. Ha de poder passar per les urnes? Sí. Però davant la negativa de l'Estat espanyol, hem exercit el dret d'autodeterminació l'1 d'octubre.

Per tant, només queda implementar el resultat, no cal tornar a votar per tercera vegada.

Per a nosaltres va ser vinculant, però no s'ha pogut implementar en termes de república catalana perquè les persones que podien haver-ho fet són a la presó i a l'exili, i la repressió ha anat en augment. Ara venen eleccions, i nosaltres som demòcrates: on hi hagi urnes, hi serem. I anirem a Madrid a demanar que s'aturi la repressió, perquè és absolutament bàsic, i perquè si hi ha un govern que vol governar el conjunt de l'Estat espa-nyol, com que el problema que té es diu Catalunya, i és un problema polític, l'hem de poder resoldre políticament. I es resol demanant a la gent quin és el futur que vol, i això passa per les urnes. Anem a traslladar aquest sentiment majoritari del poble de Catalunya.

Per tant, estem parlant d'un tercer referèndum.

Si ens asseiem a parlar amb qui hagi de presidir el Govern espa-nyol nosaltres posarem això sobre la taula, naturalment que sí.

Com a diputada haurà de votar altres qüestions que les referides a Catalunya. Parlem-ne d'algunes. S'ha de despenalitzar l'auxili al suïcidi?

S'ha de treballar per despenalitzar el dret a una mort digna i, per tant, per implantar l'eutanàsia. Catalunya és pionera en cures pal·liatives.

Elevar el salari mímim destrueix llocs de treball?

El salari mínim s'ha d'actualitzar amb criteris equitatius, no igualitaris, i per ser equitatiu ha de tenir en compte el cost diferent de viure en un lloc o un altre. Si no es té en compte aquest factor, la igualtat no és equitativa.

I, a banda d'això, incrementar-lo destrueix llocs de treball?

Si m'ho pregunta per cas específic dels centres especials de treball, són aspectes que també s'han de contemplar.

Li preguntava en general.

Hem de tenir una mirada àmplia per veure tots els aspectes. Dèficit fiscal també vol dir recursos per intervenir d'una manera afinada buscant ser equitatius.

«La caputxeta vermella» transmet estereotips sexistes?

(Riu) La caputxeta vermella, com tants altres contes, reprodueix els estereotips que han estat vigents en la societat. Per tant hem de ser capaços de posar-nos les ulleres de gènere per saber entendre com s'ha vist la vida en altres moments. La literatura és plena d'obres magnífiquesn que ense-nyen a ser molt males persones, i no diré mai que no s'hagin de llegir. Però amb les ulleres que ens ajuden a detectar els estereotips de la seva època.

Com tornem el prestigi a la política?

Els polítics que he conegut són treballadors extraordinaris amb una vocació admirable, i és per ells, per agraïment a ells, que jo m'he decidit a entrar-hi.