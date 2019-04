Els presos de JxCat facilitarien un Govern que no negui l'autodeterminació

Els presos de JxCat van publicar ahir un article en què asseguraven que, si d'ells depèn, faran possible un «Govern estable» sempre que el candidat a president es comprometi amb el diàleg i «no negui el referèndum d'autodeterminació» com una «opció» de solució.

En un article a La Vanguardia, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, candidats de JxCat a les eleccions generals, amb Joaquim Forn, pròxim alcaldable per Barcelona, van explicar que són «els primers» que volen «una interlocució forta per resoldre la crisi», però van alertar que no seran «portadors d'un xec en blanc».

«Si de nosaltres depèn, no mirarem cap a un altre costat a l'hora de fer possible un Govern estable, sempre que el candidat es comprometi a abordar el camí del diàleg i no negui el referèndum d'autodeterminació com una de les opcions de solució», van dir.

Els presos es van comprometre a mantenir «una posició inequívoca i clara en el diàleg», però a la vegada van afegir que no hi haurà «barreres infranquejables si hi ha bona voluntat de dialogar», ja que «ser ferms i coherents no equival a ser inflexibles ni radicals».

Els líders presos van remarcar que «posar fi al bloqueig de la política espanyola que tot ho paralitza és el nostre objectiu i la raó principal per encapçalar les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 28 d'abril». Van assegurar que JxCat no té «res en contra d'Espanya» ni li desitgen «cap mal», sinó que només defensen la independència, i van remarcar que per això són a la presó.