Rufián carrega contra la prohibició d'organitzar debats a les presons

El diputat al Congrés i número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, va assegurar aquest dissabte que la prohibició per part de la Junta Electoral Central (JEC) als líders d'ERC i JxCat, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, de no poder participar en actes electorals «demostra que són presos polítics».

«No se'ls ha permès fer ni actes ni mítings a la presó simplement per les seves idees. No els deixen fer política», va destacar Rufián a la sortida de la seva visita als companys de partit, Oriol Junqueras i Raül Romeva, a la presó de Soto del Real de Madrid.

A més, va comparar aquesta ordre de prohibició amb el primer míting que va fer Adelante Andalucía al centre penitenciari Sevilla 1 per les eleccions andaluses. Segons va recordar Rufián, el partit de Teresa Rodríguez «va poder fer actes a la presó i portar en definitiva la política a la comunitat penitenciària», cosa que la JEC «no ha permès» a ERC.

Adelante Andalucía va organitzar un acte, dins de la campanya electoral per a les eleccions del 2 de desembre, en una presó sevillana per explicar, segons va assenyalar en el seu moment el partit, el seu programa electoral als presos després que la JEC declarés «no tenir competències respecte» a aquest esdeveniment.

Rufián, a més, va «explicar una anècdota» que va passar en la seva visita a la presó madrilenya, on va relatar que «per primera vegada» no el van deixar entrar amb un bolígraf perquè «potser portava una càmera dins». «Quan vaig demanar explicacions, ens van dir que calléssim i que no ens passéssim gaire», va explicar el diputat català.

Una actitud per part dels funcionaris de la presó que va voler «denunciar públicament» ja que va considerar que «mai de la vida» cal normalitzar «situacions anormals» perquè «ja és bastant anormal tenir els nostres companys aquí per un referèndum».

Rufián va destacar que és «molt important» guanyar a les eleccions generals perquè aquest fet suposaria tenir «un republicanisme català fort» al Congrés i així poder «condicionar-ho tot», com evitar aplicar l'article 155 de la Constitució Espanyola.

«El PSOE parla de vot útil, però no és útil per a res tret per posar el 155 de la mà de Ciutadans i per a la seva comoditat i permanència a la Moncloa. L'única opció i l'únic mur a això és ERC», va destacar Gabriel Rufián.

Per això, va insistir que «tothom entén que si hi ha una ERC forta» es pot «obligar a fer» a la cambra baixa un referèndum d'autodeterminació i «treure la raó» al PSOE que «diu que la gent a Catalunya no vol votar ni saber res sobre el procés polític que viu». «Si som tan pocs, votem, perquè guanyareu. Però és curiós que la gent que diu que som pocs són els que no volen votar», va especificar.

Així, Rufián va persistir que és «tremendament» important que el «republicanisme i independentisme català» guanyi el 28-A. Segons va assegurar Rufián, d'aquesta manera deixaran de ser «fills d'una repressió» que, en la seva opinió, té el president d'ERC «empresonat pel feixisme».