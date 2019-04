Alliberades a Girona tres dones víctimes de tràfic de persones captades per internet

La policia espanyola ha alliberat tres dones a Medinyà (Gironès), víctimes del tràfic de persones i explotades sexualment en un club d'aquesta localitat. S'han detingut cinc persones de l'organització. Les dones, haurien acceptat a través d'un engany, treballar a l'estat espanyol, després de respondre a pàgines de contacte russes. Se'ls oferia molt bones condicions econòmiques, viatge i allotjament pagat. Un cop a Catalunya, se'ls informava del deute que havien assumit, els retiraven la documentació personal i se les coaccionava per exercir la prostitució per fer front al pagament. La investigació va començar gràcies a una denúncia feta per correu electrònic a la policia.

A partir d'aquest correu electrònic, els agents van començar a investigar-ne la veracitat i a conèixer el funcionament intern de l'entramat. Van poder esbrinar que l'organització internacional publicava una sèrie d'anuncis a la pàgina web de contactes amb llocs de feina atractius, amb sous de més de 6.000 euros mensuals. Moltes dones, sobretot de classes socials humils i amb situacions personals complicades, havien contactat amb l'anunciant.

Segons ha informat la policia espanyola, l'interessat i el captador establien converses privades per concretar les condicions, i les condicions del trasllat sense que la víctima fos conscient del deute que estava assumint. Un cop a l'aeroport de Barcelona, el captador se les enduia fins al club de Medinyà. Allà, se'ls retirava la documentació personal i se'ls comunicava el deute que havien contret amb els organitzadors de la trama, i se'ls oferia la possibilitat de pagar-ho exercint la prostitució. Quan s'hi negaven, les dones rebien amenaces i eren coaccionades o agredides físicament.

Amb l'entrada i el registre del club, la policia va poder detenir els cinc integrants de l'organització i d'11.600 euros en metàl·lic, dos vehicles de gama alta, quatre rellotges de luxe i diverses joies, i documentació relacionada amb les activitats sexuals de les dones. Es calcula que hi havia 26 dones exercint la prostitució en aquest local, de nou nacionalitats diferents.