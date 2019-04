Álvarez de Toledo diu que TV3 és «residual» i «humilia» els catalans no independentistes

La cap de llista del PPC a les eleccions espanyoles, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat aquest dilluns que TV3 és una televisió "residual" i l'ha acusada d'"humiliar i riure's de la meitat" dels catalans. En una entrevista en aquesta cadena, ha afirmat que TV3 "és part d'un procés molt lamentable de divisió" i ha retret al nacionalisme que vulgui "acaparar tot el que és públic". L'aspirant popular ha apostat per "harmontizar" algunes competències autonòmiques i ha asseverat que en alguns llibres de text hi ha "odi". Preguntada pel presumpte cas d'espionatge polític per part del Ministeri d'Interior quan governava el PP, ha demanat que "s'investigui fins al final" i "es depurin responsabilitats".

Ha defensat que l'espionatge a rivals "no soscava els fonaments de la democràcia" perquè "són tan forts que aguanten fins i tot el cop separatista". No obstant això, ha insistit que, "si hi ha clavegueres de l'Estat, es tapen, es netegen i es depuren responsabilitats". També ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència dels suposadament implicats en aquest cas, com ha dit que ella fa amb els investigats pel referèndum de l'1-O.

Álvarez de Toledo ha reconegut que veia un risc d'extinció del PPC, però ha assenyalat que "han passat moltes coses aquest any i hi ha hagut un canvi profund" en el partit que ha fet que hi torni. Creu que "més de la meitat de catalans voldrien una Catalunya en convivència, democràtica i en la qual es respectin les opinions", per la qual cosa ha proposat "un profund rescat" que acabi amb l'"obsessió per aixecar fronteres". "Tenim un missatge que passa per la recuperació de l'espai pels demòcrates", ha subratllat.

Sobre pactes de govern, ha dit que "per suposat" l'acord entre PP, Cs i Vox a Andalusia es pot traslladar a La Moncloa, però ho ha condicionat al programa de govern que defensin els altres partits. Tot i això, ha asseverat que "a Andalusia està funcionant extraordinàriament bé". També ha valorat propostes electorals com la modificació del salari mínim interprofessional (SMI), que ha garantit que "es mantindrà", i la despenalització de l'eutanàsia, a la qual dóna suport. Malgrat que es veu "bastant alineada amb la direcció del partit", ha explicat que ha demanat llibertat de vot a l'hora d'afrontar qüestions que considera delicades.

Després que el director de TV3, Vicent Sanchis, digués que el PPC havia demanat que l'entrevista fos en castellà i que fonts del partit ho neguessin, finalment la conversa s'ha produït en aquesta llengua perquè la candidata s'hi sent "més còmoda", com ella mateixa ha reconegut. L'entrevistadora, Lídia Heredia, ha insistit que va ser l'"equip" d'Álvarez de Toledo qui ho va demanar i ella ho ha confirmat a l'inici de l'entrevista.