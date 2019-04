Álvarez de Toledo envia Asens al «racó de pensar» per demanar il·legalitzar el PP

La cap de llista del PPC a les eleccions espanyoles, Cayetana Álvarez de Toledo, va demanar al candidat dels comuns, Jaume Asens, que se n'anés «al racó de pensar» per haver demanat la il·legalització del PP pels casos de corrupció que l'esquitxen. «Dir una estupidesa semblant no està a l'altura d'un candidat a les eleccions», va afirmar Álvarez abans de participar en una trobada amb les joventuts del partit a Barcelona. Álvarez de Toledo va retreure als independentistes que, quan parlen de diàleg, «volen dir referèndum». Per això, va considerar que la carta dels líders de JxCat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, «demostra» que el dirigent del PSOE «és el candidat dels que busquen la ruptura».

L'aspirant popular va lamentar que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «ha afegit la seva quota» a la campanya dient que «el futur només passa per l'autodeterminació de Catalu-nya» i que el líder d'Unides Podem, Pablo Casado, «va sortir ahir enarborant la bandera independentista de les Canàries». «Aquests són els aliats del senyor Sánchez?», va preguntar Álvarez.