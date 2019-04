Asens proposa «un doble referèndum» sobre el futur de la monarquia i de Catalunya

Jaume Asens, el candidat dels comuns per al 28-A, va proposar ahir «un doble referèndum» en què preguntaria sobre la continuïtat de la monarquia a Espanya i sobre el dret a l'autodeterminació a Catalunya. En un acte al barri del Carmel de Barcelona, emmarcat en la celebració del Dia de la República espanyola, el candidat d'En Comú Podem va remarcar la necessitat de defensar la república «tant a Catalunya com a Espa-nya» com un símbol de «fraternitat i solidaritat». A més, els comuns van reivindicar una llei per sotmetre la monarquia «a la legalitat» i que evitaria discursos com el del rei el 3-O, quan van denunciar que va trencar la neutralitat i «va prendre partit». Van recordar que això no va passar després del cop d'Estat del 23-F, així com que se sotmeti al Tribunal de Comptes per «acabar amb l'opacitat».

Asens va aprofitar el 14 d'abril, Dia de la República, per reivindicar que «una Catalunya republicana necessita una Espanya republicana» i a la inversa, i va assegurar que Catalunya «no podrà avançar» si l'Estat no ho fa. En aquest sentit, el candidat va proposar un doble referèndum per decidir sobre aquests aspectes, sumant-se a la demanda d'ERC de fer un referèndum, també, sobre la monarquia, encara que va evitar pronunciar-se sobre la coincidència en propostes.

A més, els comuns van insistir que, mentre no es dugui a terme els referèndums, per llei es limitin els privilegis de la monarquia, que evitaria que el rei fes d'intermediari entre empreses privades o que fiscalitzaria el destí de tots els ingressos a la monarquia. També va posar especial èmfasi al fet que el monarca es limiti a la «neutralitat» que li correspon i que assegurava que va trencar amb el discurs del 3-O, quan «es va posar al costat de qui va colpejar qui defensava escoles» amb un discurs que va qualificar d'extrema dreta.

De fet, el primer tinent de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, que va participar en l'acte, es va expressar en un sentit similar i va assegurar que per aconseguir la democràcia cal «posar en dubte» la monarquia. En aquest sentit, va remarcar que els borbons «no són qualsevol dinastia», sinó que són la més «nefasta» que hi ha hagut a Espanya, i els va acusar de ser un «obstacle per a la democratització» per la seva vinculació amb la corrupció. «Hem d'acabar amb el chollo de la impunitat de la monarquia», sentenciava. Ada Colau, per la seva banda, va alertar en la seva intervenció de l'ascens del feixisme i va avisar que «l'extrema dreta ha tornat» tant a Espanya com a Europa.