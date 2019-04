Batet acusa ERC de no estar a l'altura en els moments clau

La número u del PSC per Barcelona el 28-A, Meritxell Batet, va avisar ahir que «ERC no és de fiar» perquè «en els moments decisius mai no està a l'altura» i «mai no demostra que li importin les polítiques d'esquerra», sinó que es mou per «altres prioritats».

Així ho va afirmar Batet abans de participar en un dinar popular a Pineda de Mar, en el qual la van acompanyar el líder del PSC, Miquel Iceta; la número onze de la seva candidatura al Congrés, Alícia Rodríguez, i l'alcalde de la localitat, Xavier Amor.

Per a la ministra Batet, una prova que ERC relega les polítiques d'esquerra va ser la «pinça» que els republicans i el PDeCAT van fer «amb la dreta» per impedir la tramitació dels Pressupostos del Govern de Pedro Sánchez, que incloïen mesures socials per millorar la vida dels ciutadans.

«Ara diuen que sí, que volen donar suport a un Govern d'esquerres. Però, per què vau tombar els Pressupostos si volíeu un govern d'esquerres? Heu obert la porta a que hi hagi un govern de dretes de PP, Cs i Vox», va retreure als dos partits independentistes. I és que, els últims dies, tant ERC com JxCat han manifestat la seva voluntat de dialogar amb un possible futur govern de Pedro Sánchez.

No obstant això, per a Batet l'única garantia perquè la Moncloa segueixi en mans de l'esquer-ra és que el candidat socialista obtingui una àmplia majoria el pròxim 28 d'abril.

Per aquest motiu, va incidir en la importància que tots els votants acudeixin a les urnes el 28 d'abril per evitar que «la triple dreta» sumi, tal com ja va passar a Andalusia.«Als andalusos els va fermandra i això els ha portat a un govern de dretes. L'endemà, van sortir a manifestar-se. I jo no vull que sortim a manifestar-nos l'endemà», va afirmar Meritxell Batet, per acabar la seva intervenció a l'acte electoral.