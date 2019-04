Carles Puigdemont demana «no negar» l'opció d'un referèndum

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va demanar ahir «no negar» la possibilitat de celebrar un referèndum d'independència, després que els presos de JxCat manifestessin la seva predisposició a «fer possible un Govern estable» sempre que el candidat no rebutgi el referèndum com a opció. «Per poder respectar el dret d'autodeterminació fa falta que no el neguin (el referèndum), òbviament. La condició indispensable per seure en una taula és que no et neguin a tu mateix», va declarar Puigdemont després que en un article a La Vanguardia Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn manifestessin la seva predisposició a donar suport a la investidura d'un president del Govern sempre que «no negui el referèndum d'autodeterminació com una de les opcions de solució».

Coincidint amb el 88è aniversari de la República espanyola, el cap de llista de JxCat a les europees es va expressar en aquest sentit després de reunir-se amb els candidats del partit a les eleccions del 28 d'abril a Waterloo.