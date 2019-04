ERC carrega contra el PSOE i l'acusa de «crossa del feixisme i del 155»

El candidat número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, va demanar el vot del tradicional votant socialista que estigui descontent amb el PSC i el PSOE: «Si comparteixes els valors de la democràcia, la llibertat, la justícia social i l'antifeixisme, ets dels nostres».

En el míting central de la campanya d'ERC a les eleccions generals que es va celebrar ahir al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Rufián va assegurar que aquests descontents poden votar ERC independentment de la seva posició cap a la independència: «Ets dels nostres. Ens és igual la bandera que tinguis al balcó o al cor».

Rufián va assenyalar que el socialisme va tenir en el passat unes «sigles glorioses», però que les ha anat embrutant, en la seva opinió, quan va acceptar que s'apliqués el 155 a Catalunya i quan el seu líder a Catalunya, Miquel Iceta, es va fer una foto amb el popular Xavier García Albiol en una manifestació a Barcelona.

El candidat republicà va demanar al socialista catalanista amb dubtes que, abans d'anar a votar amb el nas tapat el PSC, s'apropi a ERC, i va afegir que tots i cadascun dels simpatitzants d'ERC han de dirigir-se a ells i avisar-los: «Tu ets dels meus, vine si vols».

Rufián va argumentar que captar el votant socialista també té com punt a favor «eixamplar» potencialment la base de partidaris de la independència, i va criticar aquells sectors del sobiranisme que consideren que sumar nous independentistes és dolent o innecessari.

«No hi ha cap àmbit de la vida i de la política on ser més sigui dolent, sempre que no renunciïs a qui ets. Ser més és fer pur junquerisme i és interpel·lar a tothom», va concloure Rufián, que va comentar que Junqueras li va demanar aquest dissabte guanyar les eleccions per derrotar els qui el tenen a la presó.

També va intervenir a través d'un vídeo la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que va acusar el PSOE d'haver estat «crossa del 155 i del feixisme», per la qual cosa va demanar que no guanyin les eleccions, almenys a Catalu-nya, i que ho faci el seu partit.

«No voteu partits acomplexats que no han lluitat contra l'extrema dreta, que no han lluitat pels drets socials, que han servit de crossa per tapar la corrupció», va concloure Rovira, que és a Suïssa des del març del 2018, quan va decidir no comparèixer davant el TS.

En un escenari en què les enquestes apunten al fet que ERC i el PSC es disputaran la victòria de les generals a Catalunya, el míting central dels republicans va girar entorn de criticar el socialisme i presentar-se com l'única alternativa a Catalunya per derrotar-lo.

També va incidir en aquesta idea el vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès: «O guanya el PSOE o gua-nya ERC. O guanyen els que no han renunciat al 155 o els que defensem la independència. O els que s'acovardeixen davant l'extrema dreta o els que la combatem en el Suprem».