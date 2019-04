ERC impulsarà una iniciativa per aixecar les causes judicials que «recauen sobre l'independentisme»

El número dos d'ERC a les eleccions espanyoles, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dilluns que el grup parlamentari portarà al Congrés la propera legislatura una iniciativa legislativa per "aixecar les causes judicials que té l'independentisme". En roda de premsa a l'Agència EFE, Rufían ha detallat que la iniciativa pretén retornar el conflicte català al terreny de la política. La proposta s'afegeix a la demanda dels republicans de tornar a reunir el govern espanyol i el català a la taula del diàleg i d'impulsar un referèndum d'autodeterminació. En aquest sentit, ERC ha subratllat que ciutadans que no són propers al seu partit s'han dirigit a ells i els han donat suport per la judicialització del conflicte polític. "Ens considerem demòcrates abans de tot, no es pot parlar amb presos polítics damunt la taula, cal un mínim de voluntat política", ha dit Rufián