Un estudiant s'intenta treure la vida a classe en una escola privada de Madrid

Un estudiant del Liceu Francès de Madrid va intentar suïcidar-se divendres passat en intentar saltar per una finestra de l'escola. Segons les primeres investigacions, el menor podria haver estat patint assetjament escolar per part d'algun company de classe, encara que no es descarten altres hipòtesis. El jove no va aconseguir el seu objectiu perquè li ho van impedir. Després de l'intent frustrat, el noi va ser atès pel servei d'urgències mèdiques que es va desplaçar fins al centre educatiu privat; un cop allà, el noi es trobava «fora de perill». Així ho va comunicar la directora del Liceu Francès de Madrid, Annick Bouvier, als pares en una carta remesa hores després dels fets. En la missiva, la directora explicava que al col·legi estaven tots «en xoc» després de l'«intent desesperat» del menor.

«Després del succés, vam centrar la nostra atenció en els alumnes de la seva classe, als quals vam permetre abandonar el centre, i l'equip educatiu implicat», asse-nyalava Annick Bouvier. «Tota la comunitat escolar es troba molt afectada i compromesa amb aquesta situació. Molts alumnes van mostrar la seva empatia amb el company», afirmava la directora. Des del Liceu Francès també van transmetre el seu «suport» tant a l'alumne afectat com a la seva família.