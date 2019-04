Una jove de 22 anys, ferida crítica després de ser apunyalada al coll a Magaluf

Una jove britànica de 22 anys ha resultat ferida crítica després de ser agredida amb una arma blanca al coll a l'interior de la discoteca Bananas de Punta Balena, a Magaluf. La víctima ha estat traslladada fins a Son Espases, on ha quedat ingressada a urgències.

El succés ha tingut lloc cap a la una de la matinada a l'interior de la discoteca. Una jove ha estat atacada i ha patit un profund tall al coll del qual ha començat a brollar molta sang.

Les assistències sanitàries de l'Ib-salut han acudit a l'establiment i han atès la jove, que havia patit una gran hemorràgia. Un cop estabilitzada, ha estat traslladada en una UVI mòbil fins a l'hospital Son Espases, on ha quedat ingressada.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per intentar aclarir com s'han produït els fets i detenir el presumpte autor de la greu agressió a la jove.