JxCat rebutja la reforma constitucional per solucionar el conflicte entre Catalunya i l'Estat

JxCat rebutja la reforma constitucional per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La número dos de la llista al Congrés, Laura Borràs, ha constatat que modificar la carta magna és una "pantalla passada", i que el criteri d'aquesta via està "sota mínims". Durant l'esmorzar del Primera Plana, organitzat per 'El Periódico' aquest dilluns al matí a l'Hotel Rey Juan Carlos I, Borràs ha remarcat que l'estratègia per resoldre el procés passa per la "fi de la repressió" i l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per altra banda, la candidata ha alertat que el cap de llista de Cs, Albert Rivera, seria vicepresident del govern espanyol, amb Inés Arrimadas de ministra, amb un eventual pacte del partit taronja amb el PSOE després del 28-A.

Borràs ha insistit que per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat cal exercir el dret a l'autodeterminació, rebaixant així les expectatives d'una via que passi per reformar la Constitució. El 64% dels espanyols aposta per modificar la carta magna, segons un sondeig de GAD3 encarregat per 'La Vanguardia' publicat aquest matí. L'enquesta també destaca que el 40% dels espanyols està a favor de negociar un referèndum mentre que un 49% rebutja aquesta opció. La candidata de JxCat ha asseverat que la via de la reforma constitucional ha portat sempre al "resultat de la pastanaga".

D'altra banda, Borràs ha alertat que un govern de PP, Cs i Vox seria "lesiu" per Catalunya, de la mateixa manera que ha advertit que si l'executiu el formen els socialistes amb els de Rivera també seria perjudicial. En aquesta línia, la número 2 de JxCat ha constatat que Sánchez haurà d'escoltar les seves "exigències" si vol ser investit, en cas que necessiti els vots dels independentistes. Aquestes condicions passarien per la fi de la "repressió" i l'exercici de l'autodeterminació, més enllà de debatre-hi.



ETA i els relators



D'altra banda, Borràs ha subratllat que amb ETA hi havia relators, criticant així l'actitud del govern espanyol de Sánchez durant el diàleg amb la Generalitat, abans de la convocatòria electoral: "Ara, per parlar de futur, de pau i de vida, no hi pot haver relators? Es deia que quan no hi hagués violència es podria parlar de tot. Ara que no n'hi ha, no es pot parlar de tot?", ha insistit de forma retòrica.