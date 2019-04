L'ANC demana a Theresa May que doni asil polític a Assange

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha enviat una carta a la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, per demanar-li que alliberi i doni asil polític al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, arrestat l'11 d'abril a l'ambaixada de l'Equador a Londres.

La missiva, amb data de l'endemà de la detenció d'Assange, critica que tant el fundador de WikiLeaks com Eduard Snowden han denunciat "accions governamentals il·legals i que el motiu de la seva detenció és per raons polítiques", tal com, a parer seu, han fet amb l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, arrestats per "haver exercit els seus drets com el de llibertat d'expressió, de pensament i a la informació".

A la missiva, l'ANC recorda que "Assange ha estat defensor dels drets humans en múltiples ocasions, també per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya" i per aquesta raó l'ANC li dona el seu "total suport".