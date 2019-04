L'autòpsia revela que Julen va morir per la caiguda al pou

L'autòpsia realitzada a Julen, el nen de 2 anys que va morir després de caure el passat 13 de gener a una profunda prospecció a Totalán, ha determinat que el petit va morir per la caiguda al pou.

L'informe definitiu conclou que va morir cap a les 13.50 hores del 13 de gener de 2019 i que "la causa fonamental de la mort va ser per precipitació", en què va patir traumatisme cranioencefàlic i raquimedular ", segons han assegurat a Efe fonts judicials.

Sobre si va poder morir pel cop d'una piqueta durant les tasques de rescat, com manté la defensa de l'amo del terreny, els forenses descarten aquesta possibilitat, ja que "no s'han observat fractures en el pla superior de la volta cranial" i a més la piqueta va començar a funcionar gairebé quatre hores després de la seva mort.

Els patòlegs determinen que el temps de supervivència "va ser curt", que va morir "pocs minuts després de la precipitació" i que no es va tractar d'una caiguda lliure, ja que la velocitat de la mateixa es va veure disminuïda per la força de fregament, roquees i sortints del pou.

En l'informe de l'equip mèdic del Servei de Patologia de l'Institut de Medicina Legal de Màlaga, que consta de vint folis i en què hi han participat quatre forenses, s'indica que tot i que el cadàver va ser extret tretze dies després de la seva caiguda presentava un estat de conservació acceptable per al seu estudi necròpsic i que la seva mort va ser d'origen violent.

El petit va caure de peu i amb els braços cap amunt a un pou de tan sols 25 centímetres de diàmetre i d'una mica més de 70 metres de profunditat. El seu cos no presentava més fractures, segons els forenses, per dues causes principals: que no es va tractar d'una caiguda lliure ja que la velocitat de precipitació es va veure disminuïda per la força de fregament i que per l'edat el menor tenia cert grau d'elasticitat òssia que va dificultar la producció de més fractures.

A l'informe hi ha un apartat on els forenses expliquen si va poder haver-hi algun objecte aliè a les parets del pou, com la piqueta, que pogués ocasionar alguna de les fractures descrites en el crani i ser la causa de la mort, com manté la defensa de l'únic investigat en la causa, el propietari del terreny.

"La resposta a aquesta qüestió és no", responen els forenses, que afegeixen que l'enfonsament de la fractura que presentava Julen no era molt pronunciat i que aquesta estava localitzada en una cara lateral del crani de difícil accés des de la zona superior.

Arran de la mort de Julen el Jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga va obrir diligències i ja ha pres declaració a tots els implicats en el cas, des dels pares a les persones que van participar en les tasques de rescat qualificada una obra d'enginyeria civil humanitària .