L'Ertzaintza carrega al final d'un acte electoral d'Albert Rivera a Errenteria

L'Ertzainta va carregar ahir a Errenteria amb porres contra els manifestants que protestaven per la presència de Ciutadans al municipi, una vegada conclòs el míting que va oferir Albert Rivera, per facilitar, d'aquesta manera, el desallotjament dels assistents sense que es produïssin més incidents. El míting de Ciutadans es va desenvolupar en un ambient de gran tensió, ja que centenars de persones es van reunir a la plaça on es va celebrar i van envoltar, a una distància d'uns quants metres, els assistents, que van entrar al lloc escortats per l'Ertzaintza.

Durant tot el míting van ser constants els insults contra els simpatitzants de Ciutadans i el seu líder, Albert Rivera. Uns crits que també van ser proferits pels veïns dels habitatges de la plaça, on hi havia llaços grocs i des d'on van arribar a llançar un ou contra els assistents.

En finalitzar el míting, l'Ertzaintza va establir un passadís perquè els simpatitzants de Ciutadans, així com els mitjans de comunicació, poguessin abandonar la plaça, i va ser a partir d'aquell moment quan la policia autònoma va haver de carregar utilitzant porres i llançant salves a l'aire en veure com els radicals s'acostaven als militants de Ciutadans i amb la intenció que poguessin abandonar el lloc.