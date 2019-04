Nicolás Maduro insta a «defensar la pàtria» produint aliments per al poble

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va instar la Milícia Bolivariana –que compta amb més de dos milions de persones a tot el país– a elevar el nombre de membres a tres milions abans que acabi l'any i a treballar en la producció agrícola amb «fusell a l'espatlla per defensar la pàtria, sembrar la llavor i produir l'aliment per al poble». El mandatari veneçolà va fer aquestes declaracions durant un acte celebrat a Caracas que commemorava el 17è aniversari del Dia del Rescat de la Dignitat Nacional. «Als carrers hi ha una força, de vegades anònima, que va a peu, la força conscient d'un poble decidit a defensar la pàtria», va afirmar.

La Milícia, creada per l'exmandatari Hugo Chávez el 2008, està conformada per civils voluntaris, depèn de la Presidència i complementa les Forces Armades.