Quin temps farà aquesta Setmana Santa?

La incertesa predomina en la previsió meteorològica d'aquesta Setmana Santa. Tot apunta a que hi haurà risc de ruixats importants a partir de divendres i durant el cap de setmana a tot el territori català, però aquesta previsió encara pot variar. Segons informa el Meteocat, dependrà del moviment final d'una baixa al sud de la península Ibèrica.





