El segon de Baena i més de seixanta policies declaren al Tribunal Suprem

El secretari dels atestats de la Guàrdia Civil i número dos del tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial a Catalunya i instructor d'aquests informes, obrirà les declaracions de testimonis aquesta setmana al judici de l'1 d'octubre que se celebra al Tribunal Suprem. El número dos del tinent coronel havia de declarar el 26 de març, el mateix dia que ho va fer el tinent Baena, però el seu testimoni es va ajornar per una «indisposició». Aquest testimoni obrirà una setmana al Tribunal Suprem amb sessions programades per a dilluns, dimarts i dimecres per la Setmana Santa.

El primer de declarar aquesta setmana serà el secretari dels atestats instruïts pel tinent coronal Daniel Baena, que va protagonitzar una llarga declaració al Suprem el 26 de març passat. Es tracta dels atestats que, en bona part, van ser la base de les querelles contra els líders independentistes, tot i que durant la declaració del tinent coronel el president del tribunal, Manuel Marchena, els va treure «cap mena de rellevància» a l'hora de dictar sentència. Segons va dir Marchena el 26 de març, aquells informes contenien «valoracions indiciàries» per als primers moments de la investigació, però va deixar clar que el judici «comença a partir dels escrits d'acusació». Per això, va qualificar «d'estèril» que les defenses intentessin «neutralitzar» o mostrar contradiccions en els indicis recopilats pel cap de la policia judicial a Catalunya.

La setmana tornarà a estar marcada per declaracions de membres de la Policia Nacional en relació amb les seves actuacions l'1 d'octubre. Pel que fa a la durada del judici, fonts jurídiques preveuen que s'allargui fins a principi o mitjan juny. A més, estimen que la sentència no sortirà fins després de l'estiu.