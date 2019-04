El TC arxiva els recursos de PP i Cs contra la delegació de vot de Puigdemont i Comín

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat arxivar els recursos d'empara que havien presentat Cs i PP per suspendre cautelarment els acords de la Mesa del Parlament que admetien la delegació de vot de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín. El tribunal considera que els recursos han perdut el seu objecte, ja que aquestes delegacions de vot ja no estan en vigor, segons la Mesa. El tribunal també ha denegat, per unanimitat, la petició que va fer Cs de suspendre cautelarment diversos acords de la Mesa sobre les delegacions de vot i la seva ponderació, en considerar que només es pot fer quan hi hagi una valoració del fons de l'assumpte.

Puigdemont i Comín van demanar la delegació de vot l'abril de l'any passat en concepte anàleg al de la incapacitat prolongada, cosa que la Mesa va acceptar tot i les peticions de reconsideració de Cs i PP. Segons aquests dos grups, i citant els serveis jurídics de la cambra, el deure d'assistència presencial als debats i votacions només es pot substituir per la delegació de vot en el cas de permís de paternitat o maternitat, hospitalització, baixa per malaltia greu o incapacitat prolongada. Recordaven, a més, que Comín i Puigdemont no havien acreditat la seva incapacitat, i que aquesta delegació contravindria una interlocutòria del mateix TC del gener del 2018 que impedia delegar el vot als diputats amb ordre de crida i cerca.

Cs i PP van demanar la suspensió immediata de la delegació per evitar alterar les votacions de la cambra, cosa a la qual es va oposar la fiscalia i el propi TC. No va ser fins el passat mes de febrer que el tribunal va demanar al Parlament si els acords de l'abril del 2018 encara eren vigents. El 20 de març, el lletrat del Parlament, en representació i defensa de la cambra, va certificar que la delegació de vot de Puigdemont va quedar sense efectes el 9 d'octubre, i la de Comín va ser revocada el 29 de maig a petició del propi afectat. Per tot això, com que les delegacions ja no són vigents, el TC determina la pèrdua d'objecte i arxiva els recursos.

D'altra banda, un segon recurs de Cs demanava suspendre acords de la Mesa del setembre i octubre del 2018, dos acords del ple del Parlament de l'octubre, un de la Mesa de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i un altre acord de la mateixa comissió del setembre. En aquests acords s'establia que quan hi hagués empat de vots a les comissions, es tindria en compte el número de diputats de cada grup al ple, puguin votar efectivament o no. Cs considera que aquesta opció deixa sense efecte la suspensió del vot com a conseqüència del seu processament i empresonament per part del Tribunal Suprem i l'ordre de recerca i captura que hi ha contra alguns dels diputats, com Puigdemont i Comín.

Cs pretenia que el TC suspengués automàticament els acords, però la fiscalia s'hi va oposar i el tribunal no ho ha acceptat, en considerar que no hi ha cap conseqüència d'aquestes votacions que sigui irreparable, tot recordant que la suspensió abans d'entrar en el fons de l'assumpte és una mesura excepcional.