Alarma a Madrid: Desallotgen un gratacels per amenaça de bomba

La Policia Nacional ha desallotjat el gratacel Torrespacio, una de les Quatre Torres del Passeig de la Castellana, per un suposat avís de bomba, sense que s'hagin produït ferits ni danys materials, han confirmat fonts policials.



"La Policia treballa a hores d'ara a Madrid en el gratacel Torrespacio, que està sent desallotjat per motius de seguretat. Per favor, que qualsevol persona a l'interior de l'edifici o als voltants seguiu les indicacions del personal de seguretat", ha escrit el Cos Nacional en un tuit publicat a les 13 hores.





??ÚLTIMA HORA

Les alarmes han saltat minuts després de les 12 hores, quan el responsable de seguretat de l'Ambaixada d'Austràlia a Espanya, situada a la planta 24, ha trucat la policia perquè havien rebut un avís de bomba, que ara tot apunta que és fals. La legació australiana ha informat a Twitter que tanca tot el dia d'avui fins a nou avís, demanant disculpes pels inconvenients que això pugui causar.Fins al lloc dels fets han arribat agents de Policia Municipal, Bombers de l'Ajuntament de Madrid i sanitaris del Samur-Protecció Civil a manera preventiva a disposició de la Policia Nacional, ha indicat a una portaveu d'Emergències Madrid.Els agents han tallat durant uns minuts el trànsit en aquest tram del Passeig de la Castellana número 259, on s'ubica l'edifici i han acordonat la zona per evitar que entre el públic. La Unitat Canina de la Policia està treballant a la zona, després d'evacuar a gairebé un miler de treballadors.Torrespacio, una de les quatre torres del Nord del Passeig de la Castellana de Madrid, és propietat des de novembre de 2015 del grup filipí Emperador. El Grup Villar Mir, promotor i antic propietari de l'emblemàtic edifici, manté la seva seu al gratacels i s'encarrega de la seva gestió.En l'actualitat, a més de la corporació de Juan Miguel Villar Mir, la torre alberga diverses ambaixades (la britànica, l'australiana i la holandesa), i les seus de British American Tobacco, Red Bull i Sonatrach.La torre, la primera que es va posar en servei de les quatre del complex, es va inaugurar el 2007. Es tracta d'un dels edificis més alts de la capital, amb els seus 235 metres d'altura i 57 plantes, que sumen 60.000 metres quadrats de superfície.