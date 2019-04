Álvarez de Toledo assegura que TV3 «participa en un cop»

La candidata del PP al Congrés per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, va assegurar ahir que TV3 participa activament en un cop a la democràcia i que a Catalunya es fa servir la televisió pública per fer mal i de vegades humiliar i riure's de la meitat dels catalans: «És una televisió residual».

Així ho va expressar en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual va criticar el sistema educatiu català, ja que considera que existeixen manuals delirants en què s'ensenya una visió esbiaixada, l'odi a l'espanyol i la demonització de la història espanyola: «Se'ls ensenya literalment la mentida».

També va assegurar que en alguns llibres de text s'ensenya el sistema polític des de les institucions locals, com els ajuntaments, fins a l'ONU sense explicar l'Estat espanyol.



«Sistema cultural»

«El nacionalisme s'ha apoderat de l'educació, del sistema cultural i de la televisió pública. Per això és tan perillós com a ideologia. El que nosaltres volem és fer front al nacionalisme i retornar l'autonomia a Catalunya», va afirmar.

Álvarez de Toledo va qualificar la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'immoral per tenir el suport dels independentistes i de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Álvarez de Toledo va apostar per enfortir l'alta inspecció de l'Estat per evitar que s'ensenyi una «visió esbiaixada» sobre la història i per establir matèries troncals a tot Espanya perquè no estigui mitificada.

La candidata del PP va afirmar que l'independentisme ha enter-rat socialment la meitat de Catalunya i va dir que està cansada que el PSOE faci servir la paraula diàleg: «Quan parlen de diàleg estan parlant de més cessions al separatisme, volen dir desigualtat».