Candidats de Cs retiren llaços grocs a la Universitat Autònoma

Diversos candidats de Ciutadans a les eleccions generals per Barcelona i diputats de la formació al Parlament van retirar ahir diversos llaços grocs que estaven penjats a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En declaracions als mitjans, la número cinc de Cs per Barcelona a les eleccions generals, Carina Mejías, va anunciar que el partit ha presentat davant de la Fiscalia una denúncia per l'escarni de la setmana passada a la UAB contra un acte del col·lectiu S'ha acabat per la presència de la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Després de la compareixença, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, i Mejías van començar a arrencar amb tisores tots els llaços grocs presents a la plaça Cívica de la universitat, que ahir era pràcticament buida perquè no hi havia classes per les vacances de Setmana Santa.

Mejías va criticar que la setmana passada «uns feixistes intolerants van intentar impedir de manera violenta» un acte constitucionalista de S'ha acabat, i considera que això suposa una vulneració dels drets fonamentals, com la llibertat d'expressió i la llibertat d'organitzar actes.