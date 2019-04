Els bombers confirmen que l'estructura de Notre-Dame està «salvada»

El secretari d'Estat d'Interior del Govern francès, Laurent Nuñez, va considerar ahir «salvada» l'estructura de la catedral de Notre-Dame gràcies als esforços dels bombers, que van aconseguir limitar els danys causats per l'incendi que ahir a la tarda va afectar tota la coberta de l'edifici. Segons les autoritats, l'incendi estava «potencialment vinculat» a les obres de renovació de l'edifici, el monument històric més visitat d'Europa.

L'estructura de Notre-Dame està salvada en la seva globalitat, especialment el campanar del nord, després que el foc hagi disminuït d'intensitat, segons ha confirmat el comandant de la brigada de bombers de París. Segons el cos d'emergències, les dues torres del monument "resisteixen", malgrat que l'interior de l'atri està "destrossat" i el sostre ha caigut completament. Amb tot, dos terços del sostre s'han convertit en fum. Segons apunten algunes fonts recollides per mitjans locals, un bomber hauria resultat ferit greu. Des dels peus de la Catedral, el president francès, Emmanuel Macron, ha promès la seva reconstrucció. "Ho farem tots junts", ha precisat, alhora que ha anunciat que iniciaria una campanya de recollida de fons internacional.

«El foc ha disminuït en intensitat, per la qual cosa podem pensar que l'estructura de Notre-Dame està salvada, especialment el campanar nord», va afirmar Nuñez en declaracions recollides per la premsa francesa. Nuñez va confirmar que dos terços de la coberta van quedar totalment destruïts, incloent-hi l'emblemàtica agulla de la catedral. Un dels bombers que treballaven en l'extinció del foc va resultar ferit de gravetat, segons va informar l'agència de notícies Reuters.

El rector arxipreste de Notre-Dame, Patrick Chauvet, va anunciar que s'han salvat dos dels objectes religiosos més importants que hi havia a la catedral: la Corona d'Espines i la Túnica de Sant Lluís.

La relíquia de la Corona d'Espines correspon a la corona que els soldats romans van col·locar a Jesús de Natzaret al cap durant la crucifixió per burlar-se que s'hagués proclamat rei dels jueus.

La UNESCO va expressar la seva «profunda emoció» pel dramàtic incendi a la catedral de Notre-Dame de París, declarada Patrimoni de la Humanitat el 1991. «La UNESCO segueix de prop la situació i és al costat de França per protegir i restaurar aquest patrimoni inestimable», va assegurar la directora general de l'organització, que té precisament la seu a París, Audrey Azoulay.

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, va dir que estava «horroritzat» pel foc. Per la seva part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va plantejar la possibilitat d'utilitzar avions cisterna per extingir l'incendi. «És terrible veure l'enorme incendi a la catedral de Notre-Dame de París. Potser amb avions cisterna podria ser sufocat. Cal actuar ràpid!», va apuntar Trump a través de Twitter.

D'altra banda, el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Alessandro Gisotti, va demanar oracions perquè els bombers puguin «afrontar la situació dramàtica» de la catedral de Notre-Dame de París.

«Expressem la nostra proximitat amb els catòlics francesos i amb la població parisenca. Preguem pels bombers i per tots els que fan tot el possible per afrontar aquesta situació tan dramàtica», va assenyalar Gisotti.