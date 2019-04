Denuncien un conductor per falsificar la matrícula per evitar els controls

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el 5 d'abril un home de 56 anys veí de la Llagosta per modificar la placa de matrícula posterior del seu vehicle i eludir els controls de velocitat i policials. En un comunicat aquest dissabte, la policia catalana va informar que la investigació es va iniciar per una comunicació del Servei Català de Trànsit, que els va lliurar un escrit d'al·legacions presentat pel titular d'un vehicle amb plaques de matrícula XXXXJMS, que deia que havia rebut una notificació de denúncia de velocitat, però que el model de vehicle no corresponia amb el seu, que era un Toyota Yaris, mentre el cotxe captat per cinemòmetre era un Nissan. Els investigadors van confirmar que el vehicle registrat pel tacòmetre era un vehicle marca Nissan model Qashqai i que les plaques que portava acoblades corresponien a la numeració XXXXJMS. Van localitzar el vehicle de marca Nissan i es van dirigir a la Llagosta, on van determinar que la placa de matrícula posterior del vehicle havia estat alterada, per la qual cosa va ser retirada per poder estudiar-la i van comprovar que el titular havia afegit tires adhesives de color negre per convertir la lletra V en una M.