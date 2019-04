Detingut per conduir drogat, a gran velocitat i fent servir el mòbil per l'A-7 a Tarragona

Detingut per conduir drogat, a gran velocitat i fent servir el mòbil per l'A-7 a Tarragona DI

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 36 anys a Tarragona com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i un altre de desobediència als agents de l'autoritat. El conductor ha donat positiu per cocaïna i altres substàncies estupefaents i parlava per telèfon mòbil mentre circulava a gran velocitat per l'A-7 en sentit València, motiu pel qual els agents també l'han denunciat. El conductor ha estat traslladat a la comissaria de Tarragona i ha estat deixat en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.

Quan faltaven cinc minuts per dos quarts de deu del matí els agents d'un vehicle sense logotips policials han localitzat un vehicle tot terreny a gran velocitat, que efectuava canvis de carril i avançaments per la dreta. En aproximar-se han pogut veure com el conductor estava utilitzant el telèfon mòbil i han activat els senyals acústics i lluminosos per aturar-lo, però l'infractor no ha fet cas de les indicacions i ha seguit circulant durant més de quatre quilòmetres.

Dues dotacions més han aconseguit desviar el vehicle a la sortida del punt quilomètric 15 de la carretera T-11, a la rotonda del centre comercial Les Gavarres. En aquest punt el conductor ha sortit del vehicle i s'ha encarat als agents "de manera molt exaltada", segons els Mossos, que li han fet diverses proves i han constatat un positiu per consum de cocaïna i altres substàncies estupefaents.