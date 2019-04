ERC subratlla els valors republicans durant el seu acte central al Bages

L'actual portaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà; la candidata número 3 al Congrés dels Diputats, Carolina Telechea; la portaveu d'Esquerra al Senat, la sallentina Mirella Cortès; i el candidat a l'alcaldia de Manresa, Marc Aloy, van protagonitzar ahir a la tarda, a la Plana de l'Om de Manresa, l'acte central de les eleccions generals al Bages, en el qual van fer bandera dels valors republicans.

Unes dues-centes cinquanta persones van seguir les seves paraules, que van tenir com a colofó el posterior Sopar de la República.

El plat fort de les intervencions el va posar Joan Tardà, que va començar deixant clar que el ter-reny de joc per a ERC no ha de ser Catalunya sinó el conjunt «dels germans espanyols de les classes populars» i «els centenars de milions arreu del món» que combreguen amb els valors de llibertat, igualtat i fraternitat, que va contraposar a les accions i els pronunciaments del bloc del 155 format pel triumvirat de la dreta més el PSOE-PSC.

Tardà va demanar el vot per a ERC per construir una forma de govern «diferent, que no estigui supeditada als poders financers» i que no es basi en la repressió sinó en el diàleg.

Va advertir que «de les banderes no se'n menja» i el que compta és «eixamplar el camí» per aconseguir sumar el màxim de persones possibles a la lluita per una millor educació, sanitat, prestacions socials i sistema de pensions.

Va assegurar que l'estat del benestar «té les costures a punt de petar» i això ho saben els treballadors, els jubilats i els aturats. L'estratègia que, des del seu punt de vista, planteja la dreta és acabar de desmantellar-lo per repartir-lo entre els que hi volen fer negoci, el que tindrà com a conseqüència «una selva social. El campi qui pugui».



«Amb el cervell, no amb el budell»

Mentre l'Estat espanyol camini cap a aquest horitzó, Tardà va considerar inevitable que a Catalunya s'intenti articular una alternativa «amb el cervell i no amb el budell» i fer «un camí molt ample» que permeti superar el 48% de suports republicans que «ens han portat al peu de la muntanya. Ara toca fer el cim. Mai havíem arribat tan lluny», va sentenciar.

En aquest camí, va advertir que «potser haurem de tornar a desobeir. No desarem al calaix la bandera de la desobediència, però la més alta serà la del diàleg».

Telechea també es va referir a la necessitat de diàleg, que va supeditar sense fissures al fet que no hi hagi «ni preses ni exiliats». Va afirmar que «ningú no ens pot donar lliçons, perquè estem pagant haver posat les urnes amb la llibertat».

Abans havia intervingut Cortès, que, pel que fa al paper del diàleg, va assegurar que «l'Estat haurà de triar entre negociar o mantenir-se indefinidament en la inestabilitat». Tots els oradors van aprofitar per fer una empenta a la candidatura de Marc Aloy a l'alcaldia de Manresa. Aloy va recollir elogis i va reclamar esforç per assolir «una primavera republicana en què el 28-A i el 26-M són dues etapes del mateix objectiu».