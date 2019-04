La fiscalia s'oposa a deixar que Sànchez, Rull i Turull facin campanya durant els recessos

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha adreçat un informe al tribunal que jutja l'1-O per oposar-se a què Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull puguin sortir de la presó per fer campanya i tampoc veu bé la petició subsidiària de poder concedir entrevistes o fer rodes de premsa durant el recés del judici. La fiscalia reprodueix arguments que ja va fer en el seu dia el jutge instructor Pablo Llarena (per a les eleccions del 21 de desembre) i creu que si surten poden impulsar "mobilitzacions immediates" i propiciar que "els tumults es materialitzin". A més, considera que no tenen "completament anul·lada" la capacitat d'adreçar-se al seu electorat i que altres integrants dea la llista poden fer campanya per ells Ara, faltarà que el tribunal es posicioni".

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull va presentar divendres passat un escrit al Tribunal Suprem per demanar permís per fer campanya durant els recessos del migdia dels judicis o abans de l'inici de les sessions del judici oral. Els tres candidats de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions del 28-A demanen poder concedir entrevistes als mitjans de comunicació, gravar espots electorals i concedir rodes de premsa durant el període de campanya. L'escrit, presentat per l'advocat Jordi Pina, sol·licitava, de fet, que tots tres puguin participar en actes de campanya "custodiats" per forces de seguretat de l'Estat, però "subsidiàriament" planteja aquestes altres opcions.

La fiscalia, però, s'hi oposa. Considera que el dret subjectiu de vot i elegibilitat concorrent a les eleccions generals com a candidats i caps de llista ha estat "absolutament respectat". Recorda que tots tres s'han incorporat a les llistes electorals estant ja privats de llibertat i estant enmig d'un judici i que, per més que aquesta circumstància suposi una "limitació evident" per participar en la campanya electoral, "no suposa la impossibilitat de ser escollit, ni suposa una pèrdua o alteració essencial de l'efectivitat del dret de participació democràtica d'aquells que comparteixen projecte polític".

A més, remarquen que no tenen "completament anul·lada" la capacitat d'adreçar-se al seu electorat i que hi ha d'altres integrants a la llista que poden fer campanya. Són afirmacions recollides en interlocutòries anteriors del jutge instructor Pablo Llarena sobre peticions per fer campanya el 21 de desembre a les eleccions al Parlament convocades pel 155.



"Poden materialitzar tumults"



La fiscalia entén que si ara es permet que surtin de la presó per fer campanya o participin en mitjans de comunicació "precisament possibilitaria les situacions de risc que la presó vol evitar". En aquest sentit, apunta que podrien impulsar "mobilitzacions immediates" i propiciar que "els tumults es materialitzin", fets que creu que són similars als que "precisament" s'estan jutjant ara al Suprem.

A més, apunta que el règim penitenciari permet permisos per situacions "extraordinàries" de la vida privada i familiar o per qüestions humanitàries. Uns supòsits que, segons la fiscalia, no es donen ara per demanar sortir per fer campanya.

Al seu entendre, concedir aquests permisos suposaria "una pugna" amb els motius que van determinar la seva detenció i que, segons la fiscalia, van ser la "els fets greus que van provocar la ruptura violenta de l'ordre constitucional amb el propòsit de derogar la constitució i obtenir la independència d'una part del territori nacional".