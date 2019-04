Gala Pin no repetirà com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona

L'encara regidora de Ciutat Vella Gala Pin renuncia a repetir com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona i anirà només a un lloc simbòlic a la llista de Barcelona en Comú, en el número 37, per mostrar el seu suport al projecte liderat per Ada Colau. Pin va anunciar-ho en una entrevista a El Periódico, en què afirma que continua creient «molt» en el projecte del partit però que està «molt cansada».

Amb tot, avança que farà «tot el possible» perquè Barcelona en Comú surti reforçat de les eleccions i que, posteriorment, seguirà el projecte des de segona fila.