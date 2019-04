Gent fent Poble retira a contracor la pancarta i els cartells de Fairy de l'ajuntament de Sant Fruitós

El govern de Sant Fruitós de Bages (Gent fent Poble) va anunciar ahir la intenció de retirar la pancarta i els cartells amb el dibuix de les ampolletes de sabó Fairy de la façana de l'ajuntament per odre de la Junta Electoral de Zona (JEZ).

La resolució la va dictaminar la JEZ a instàncies del grup municipal del PSC, que és soci de govern de Gent fent Poble, però amb qui darrerament ha polemitzat per la qüestió dels llaços. Els socialistes discrepen de l'actitud de Gent fent Poble, i especialment de l'alcalde, Joan Carles Batanés, que el 29 de març va retirar el gran llaç groc de la vidriera de l'Ajuntament i d'altres de més petits, també per odre de la JEZ, i al seu lloc va col·locar dos cartells amb la imatge de Fairy i una gran pancarta amb lletres grogues on diu «Retirem allò que el ple municipal va aprovar amb el 85% dels vots». Aquest canvi va molestar el PSC, que ho va posar en coneixement de la JEZ, que ara obliga l'ajuntament a retirar-ho.

Batanés va anunciar ahir en un comunicat que acatava l'ordre, tot i que troba «absolutament fora de lloc que s'interpreti uns pots de sabó Fairy com a cartells partidistes, i que una pancarta que explica un fet que va succeir en un ple municipal, de resultes d'una votació democràtica, sigui al·lusiva a tendències partidistes».