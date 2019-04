Grups empresarials francesos donaran 400 milions d'euros per a la reconstrucció de Notre Dame

El grup empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), la societat d'inversió Artemis, propietat de la família Pinault, i la companyia petroliera Total han anunciat donacions que sumen un total de 400 milions d'euros que es destinaran a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre Dame a París, després del greu incendi registrat dilluns i que aquest dimarts s'ha donat per extingit.

"La família Arnault i el grup LVMH, solidaris amb aquesta tragèdia nacional, es mobilitzen per Notre Dame. Faran una donació d'una suma global de 200 milions d'euros al fons dedicat a la reconstrucció d'aquesta obra arquitectònica, que és part de la història de França ", ha explicat el grup empresarial propietat de Bernard Arnault, en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social Twitter.

El grup LVMH ha assenyalat que ha posat a disposició de les autoritats gales tots els seus "equips, creatius, arquitectes i financers" per ajudar en les tasques de reconstrucció de Notre Dame i en la recol·lecció de fons per a aquests treballs.

Per la seva banda, la societat d'inversió Artemis, propietat de la família Pinault, ha avançat, en un comunicat enviat a l'agència de notícies AFP, que desbloquejarà 100 milions d'euros per a la reconstrucció del temple gòtic parisenc.

"Aquesta tragèdia ens ha colpejat a tots els francesos i molts més a tots aquells que estem vinculats a uns valors espirituals. Davant d'un drama així, tots desitgem recuperar com més aviat aquesta joia del nostre patrimoni", ha indicat el president del grup empresarial Kering , François-Henri Pinault.

"El meu pare i jo mateix hem decidit desbloquejar dels fons d'Artemis una suma de 100 milions d'euros per a participar en els esforços que seran necessaris per a la reconstrucció completa de Notre Dame", ha explicat.

La companyia petroliera francesa Total ha anunciat 100 milions d'euros de donació per a la reconstrucció del temple gòtic parisenc. "Total, primer mecenes de la Fundació del Patrimoni durant molts anys, ha fet una donació especial de 100 milions d'euros per a la reconstrucció de Notre Dame ", ha indicat el conseller delegat de Total, Patrick Pouyanné, en un missatge a Twitter.

El conseller delegat de Total ha acabat el seu missatge amb l'expressió en llatí 'Fluctuat nec mergitur! (És batuda per les ones però no enfonsada), lema vinculat a la ciutat de París.

La Fundació del Patrimoni, una organització independent que organitza campanyes de donacions, ha informat a la seva pàgina web que la campanya que ha posat en marxa per recaptar fons per a la reconstrucció de la catedral parisenca ja suma més de dos milions d'euros.

"La col·lecta nacional per Notre Dame de París ja té més de dos milions d'euros recaptats. Totes les donacions serà destinades íntegrament a la catedral de Notre Dame", ha indicat l'organització.



L'extinció de l'incendi

Els bombers de París han aconseguit donar per controlat aquest dimarts al matí l'incendi a l'emblemàtica catedral parisenca després de diverses hores d'intensa lluita contra les flames que han provocat, entre altres danys, l'ensorrament de l'agulla de la catedral.

La presidenta de la regió de Illa de França, Valérie Pécresse, ha avançat que desbloquejarà deu milions d'euros d'ajuda d'emergència per destinar-los a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre Dame.

Per la seva banda, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha anunciat que organitzarà una "conferència internacional de donants per recaptar fons per a la reconstrucció de la catedral i ha avançat que desbloquejarà 50 milions d'euros per a aquests treballs.

Els 400 efectius desplegats a la zona continuaran treballant per refredar l'estructura de la catedral, que al costat de les dues torres s'ha salvat després que l'agulla s'ensorrés després de ser pastura de les flames.

L'incendi, que va començar poc abans de les 19.00 de la tarda (hora local) aparentment de forma accidental, va poder originar-se en el sostre de la catedral, tal com han explicat els bombers de la capital gala.