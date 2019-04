Iceta transmet optimisme a Sant Fruitós de cara al 28-A, però «no donem res per fet»

«El PSC ha tornat per quedar-se, governar i influir». Amb aquest missatge, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va voler transmetre ahir a Sant Frutiós de Bages l'optimisme amb què el partit afronta les eleccions generals del 28 d'abril. Va reconèixer que el socialisme ho té tot de cara per obtenir uns bons resultats, però alhora es va mostrar prudent perquè «les eleccions no es guanyen a cop d'enquesta, sinó a cop de vots», i en aquest sentit va demanar «un últim esforç» als militants per continuar treballant tota la campanya i va demanar als votants que no es quedin a casa el dia 28. A tots els va dir que «no podem badar».

Iceta va protagonitzar ahir al vespre a Sant Fruitós l'acte central de la campanya del PSC al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès, davant d'un centenar llarg de persones que van omplir el casal cultural del poble. Entre ells hi havia nombrosos alcaldes i alcaldables del conjunt del territori, i altres cares conegudes del partit en aquestes comarques, a banda del responsable de la Federació XI del PSC, Cristòfol Gimeno, i de la candidata a Sant Fruitós, Cristina Murcia, que va ser l'encarregada d'encetar l'acte. També va parlar el regidor santfruitosenc Tomàs Casero, que va de número 18 a les llistes del Congrés per Barcelona. Qui va excusar la seva absència per altres compromisos va ser l'alcaldable del partit a Sant Joan i candidata número dos al Senat per Barcelona, Èlia Tortolero.

Iceta va dibuixar dos únics escenaris possibles després de les eleccions generals: «Un de socialista i dialogant, o la triple dreta», contra la qual va carregar durament. En un to discursiu en tot moment caracteritzat per la ironia i l'humor, va dir que «s'ha d'impedir que aquesta triple dreta ens faci la guitza», i va lamentar que «vulguin fer una Espanya només a la mesura dels que pensen com ells».

El líder socialista també es va mostrar crític amb l'independentisme i va lamentar l'immobilisme que diu que hi ha hagut aquests darrers anys a la Generalitat. Va posar al mateix sac dretes i independentistes, «que sembla que es necessitin mútuament», i els va acusar d'haver forçat ells aquestes eleccions «perquè es van posar d'acord per tombar uns Pressupostos que eren bons per a la gent d'Espanya i de Catalunya».

Davant d'aquesta situació, i sense fer cap al·lusió als Comuns, Iceta va treure pit dels beneficis que diu que pot aportar un Govern del Pedro Sánzchez, apel·lant als nou mesos passats «en què s'ha fet més feina que amb set anys del PP». Va recordar que «la campanya està anant bé», però va reiterar la necessitat de no confiar-se «perquè la suma de les dretes encara és possible», i en aquest sentit va admetre un cert neguit «perquè les hem vist de tots colors i no podem donar res per fet», especialment tenint en compte la quantitat d'indecisos a què apunten les enquestes. Va advertir una vegada rere altra de «el perill de l'esquerra desmobilitzada» i va demanar «esforços perquè la sort de cara al 28-A ens agafi treballant».

Abans que Miquel Iceta, també van dirigir unes paraules els santruitosencs Cristina Murcia i Tomàs Casero, i també el primer secretari de la Federació XI del PSC al Bages, el Berguedà i el Solsonès, Cristòfol Gimeno, que es van expressar en la mateixa línia en quèdesprés ho faria Iceta. Casero també va tenir un record per als diversos alcaldes socialistes del territori que deixaran el càrrec al final d'aquest mandat.