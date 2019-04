Iglesias retreu als partits que parlin d'ETA i ho considera una falta de respecte

El secretari general de Podem i candidat a la Presidència per Unides Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que el protagonisme que està tenint la banda terrorista ETA en els mítings d'alguns partits «és una falta de respecte a les víctimes» del terrorisme i als ciutadans. Iglesias va assenyalar que els candidats prefereixen no parlar d'habitatge, sanitat o educació i per tant «prefereixen parlar d'ETA». Segons la seva opinió, això és una falta de respecte perquè la ciutadania vol que parlin del que els preocupa, que són els serveis públics.

En un míting en el qual va participar a Palma, va assenyalar que tot i que li sembla «molt bé» que algunes formacions que concor-ren a les generals «vulguin seguir parlant d'ETA», ell convida la resta a debatre sobre com fer-ho perquè es compleixin els articles de la Constitució que protegeixen els ciutadans, perquè no només hi ha «el 135 o el 155».

«Crec que per dignitat ja és hora de conèixer quines són les seves propostes perquè es compleixi la Constitució», va apuntar Iglesias, tot afegint que desitja que les històries de les dones «que es trenquen l'esquena» sent cambreres als hotels o les històries dels pensionistes omplin les urnes perquè «finalment hi hagi un govern al país que s'ocupi dels problemes de la gent». El líder de Podem va destacar que, si bé a la campanya la paraula Espanya es repeteix «molt», ell advoca per omplir-la de contingut amb les històries de la gent que hi viu i hi treballa.